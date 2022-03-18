Про це вона написала в Twitter.

За її словами у Європейському парламенті немає місця для руйнації демократичного порядку.

“Відсьогодні дипломатичному та урядовому персоналу Росії та Білорусі заборонено вхід до приміщень Європейського парламенту. У будинку демократії немає місця для тих, хто прагне зруйнувати демократичний порядок”, — зазначила Метсола у Twitter.

Заборона стосується також держслужбовців Білорусі та Росії.

Раніше Європарламент затвердив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ. Переважна більшість проголосувала за.