Про це вона написала в Twitter.
За її словами у Європейському парламенті немає місця для руйнації демократичного порядку.
“Відсьогодні дипломатичному та урядовому персоналу Росії та Білорусі заборонено вхід до приміщень Європейського парламенту. У будинку демократії немає місця для тих, хто прагне зруйнувати демократичний порядок”, — зазначила Метсола у Twitter.
As of today, diplomatic & government staff of #Russia and #Belarus are banned from entering the premises of @Europarl_EN.
There is no place in the House of #Democracy for those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️
— Roberta Metsola (@EP_President) March 18, 2022
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