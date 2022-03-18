Сьогодні, 18 березня, Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що російським і білоруським дипломатам заборонений вхід до приміщень парламенту.

Про це вона написала в Twitter.

За її словами у Європейському парламенті немає місця для руйнації демократичного порядку.

“Відсьогодні дипломатичному та урядовому персоналу Росії та Білорусі заборонено вхід до приміщень Європейського парламенту. У будинку демократії немає місця для тих, хто прагне зруйнувати демократичний порядок”, — зазначила Метсола у Twitter.

Заборона стосується також держслужбовців Білорусі та Росії.

As of today, diplomatic & government staff of #Russia and #Belarus are banned from entering the premises of @Europarl_EN. There is no place in the House of #Democracy for those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️ — Roberta Metsola (@EP_President) March 18, 2022

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