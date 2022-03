Про це вона написала в Twitter.

За її словами у Європейському парламенті немає місця для руйнації демократичного порядку.

Заборона стосується також держслужбовців Білорусі та Росії.

As of today, diplomatic & government staff of #Russia and #Belarus are banned from entering the premises of @Europarl_EN.

There is no place in the House of #Democracy for those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️

— Roberta Metsola (@EP_President) March 18, 2022