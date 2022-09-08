Про це повідомило Euractiv.
Запрошення незабаром розішлють. Захід має відбутися за участю лідерів шести країн Західних Балкан. Ще у ньому має брати участь Норвегія, Швейцарія, Ісландія, Ліхтенштейн, Велика Британія, Україна, Молдова та Грузія.
Можливо запрошення отримують Туреччина, Азербайджан та Вірменія.
Метою саміту є проведення політичної дискусії зі стратегічних питань, які становлять спільний інтерес для європейського континенту. Під час зустрічі порушать питання російсько-української війни, енергетичної кризи та економічної ситуації в Європі.
- Президент Володимир Зеленський відповів на звинувачення президента Росії Володимира Путіна стосовно експорту українського зерна. Він назвав його заяву про те, що більшість зерна експортують до Європи, брехнею та расистським розподілом світу.