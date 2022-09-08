Україну запросять на перший саміт Європейської політичної спільноти. Представники нашої країни братимуть участь у заході 6-7 жовтня у Празі.

Про це повідомило Euractiv.

Запрошення незабаром розішлють. Захід має відбутися за участю лідерів шести країн Західних Балкан. Ще у ньому має брати участь Норвегія, Швейцарія, Ісландія, Ліхтенштейн, Велика Британія, Україна, Молдова та Грузія.

Можливо запрошення отримують Туреччина, Азербайджан та Вірменія.

Метою саміту є проведення політичної дискусії зі стратегічних питань, які становлять спільний інтерес для європейського континенту. Під час зустрічі порушать питання російсько-української війни, енергетичної кризи та економічної ситуації в Європі.