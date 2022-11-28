Під час матчу "Німеччина – Іспанія", який проходив 27 листопада, представники ФІФА (Міжнародної федерації футболу) забрали в іспанських вболівальників прапор з символікою полку "Азов".

Про це повідомив український нападник Роман Зозуля у Facebook.

“FIFA – жертви російської пропаганди”, – констатував український футболіст.

Він розповів, що учора під час матчу Німеччина — Іспанія іспанські вболівальники розгорнули великий прапор України з символікою полку “Азов”. Через кілька хвилин біля них з’явилися представники Міжнародної федерації футболу та вилучили прапор. Пояснили це тим, що він, мовляв, є забороненим.

Роман Зозуля констатував, що бійці полку “Азов” були одними із захисників Маріуполя, зараз “азовці” боронять Україну від загарбника:

“Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові — це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Але у зазомбованому FIFA нічого не бачать і не чують”.

Футболіст висловив сподівання, що Українська асоціація футболу та Міністерство молоді та спорту відреагують на поведінку представників ФІФА, яку він назвав “ганебною”. Також Зозуля чекає вибачень:

“Ті одноклітинні організми, які заборонили підіймати наш прапор на трибунах — [нехай] вибачаться і врешті вивчать історію питання не по кремлівським темникам”.

Третій командир полку “Азов”, військовий Максим Жорін також відреагував на цей вчинок представників Міжнародної федерації футболу:

“Сподіваюсь, хтось нагадає і конкретним представникам ФІФА, і всій цій давно скомпрометованій конторі про подвиг захисників Азовсталі з полку “Азов”. А також про те, що головною “забороненою організацією” – державою-терористом є рф. Вже навіть на офіційному рівні”.