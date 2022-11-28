Про це повідомив український нападник Роман Зозуля у Facebook.
“FIFA – жертви російської пропаганди”, – констатував український футболіст.
Він розповів, що учора під час матчу Німеччина — Іспанія іспанські вболівальники розгорнули великий прапор України з символікою полку “Азов”. Через кілька хвилин біля них з’явилися представники Міжнародної федерації футболу та вилучили прапор. Пояснили це тим, що він, мовляв, є забороненим.
Роман Зозуля констатував, що бійці полку “Азов” були одними із захисників Маріуполя, зараз “азовці” боронять Україну від загарбника:
“Весь світ захоплено спостерігав за титанічним протистоянням наших захисників Маріуполя. Весь світ бачить, хто є країною-терористом і чиї військові — це окупанти, злочинці, терористи, садисти і зеки. Але у зазомбованому FIFA нічого не бачать і не чують”.
Футболіст висловив сподівання, що Українська асоціація футболу та Міністерство молоді та спорту відреагують на поведінку представників ФІФА, яку він назвав “ганебною”. Також Зозуля чекає вибачень:
“Ті одноклітинні організми, які заборонили підіймати наш прапор на трибунах — [нехай] вибачаться і врешті вивчать історію питання не по кремлівським темникам”.
Третій командир полку “Азов”, військовий Максим Жорін також відреагував на цей вчинок представників Міжнародної федерації футболу:
“Сподіваюсь, хтось нагадає і конкретним представникам ФІФА, і всій цій давно скомпрометованій конторі про подвиг захисників Азовсталі з полку “Азов”. А також про те, що головною “забороненою організацією” – державою-терористом є рф. Вже навіть на офіційному рівні”.
- 23 листопада Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Голосування відбулося під час щомісячної пленарної сесії у Страсбурзі. Резолюція була схвалена переважною більшістю голосів: 494 за, 58 проти та 44 утрималися.
- У резолюції Європарламенту “спонсор тероризму” фігурує лише в назві документа, а в тексті Росія названа “терористичною державою”.
- Парламенти Литви і Латвії визнали Росію “державою, яка підтримує та чинить тероризм”. В Естонії назвали російський режим “терористичним”, а Росію — “державою, яка підтримує тероризм”.
- Польща визнала владу Росії “терористичним режимом” та звинуватила Росію у “скоєнні актів державного тероризму”.