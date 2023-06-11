Джерело: Володимир Зеленський/Facebook

У перший же день після катастрофи генеральний прокурор Андрій Костін відправив до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення для розслідування цієї катастрофи, і робота вже розпочалася.

За словами глави держави, дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується.

І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації… Ми вже сприяємо й будемо й надалі сприяти максимально незалежному та обʼєктивному розслідуванню Міжнародним кримінальним судом. Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу”, – пояснив президент.

Він додав, що повна й справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста – це обовʼязкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла.

Нагадаємо, 6 червня Генеральний прокурор України Андрій Костін поінформував прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупаційними військами.

10 червня Надзвичайний та Поважний посол України і ексзаступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв зауважив, що попри обережні офіційні заяви Заходу про те, що потрібно розслідувати причини руйнування Каховської ГЕС, всі союзники України констатують – за підривом стоїть саме РФ.

Зауважимо, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

7 червня президент Володимир Зеленський заявив, що зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на підрив дамби Каховської ГЕС. Україні потрібна підтримка та допомога міжнародних організацій у порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, що потерпає від підтоплення.