У суботу, 22 травня, ЛГБТ-спільнота організувала “Транс*марш” у Києві з метою привернення уваги до того, що Всесвітня організація охорони здоров’я затвердила Міжнародну класифікацію хвороб 11 перегляду. Згідно з цим документом, діагнози, пов’язані з трансгендерністю, більше не належать до категорії психічних захворювань.

Про це повідомляють #Букви.

“Це не значить, що ми не потребуємо жодної медичної допомоги, але значить, що ніхто не має права “лікувати” наші мізки, намагаючись “виправити” наші гендерні ідентичності”, – заявили організатори акції.

Вони додали, що на світовому рівні МКХ-11 набуває чинності вже з початку наступного року. Однак Міністерство охорони здоров’я України досі не представило стратегію впровадження цієї класифікації. Існує ризик, що це буде радше символічний крок.

Учасники маршу заявили, що хочуть бачити конкретні плани із впровадження нової МКХ, а також оновлення чинного клінічного протоколу та процедури юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема врегулювання можливості переходу для небінарних людей, а також заходи, що сприятимуть кращій обізнаності про трансгендерність та її прояви в українському суспільстві.

Однак цю подію намагалися зірвати представники організації “Традиція і порядок”. Вони влаштували контракцію, вигукуючи гасла “Бог, батьківщина, патріархат” та “смерть ЛГБТ”.

Представники “ТІП” також показово спалили прапор ЛГБТ поблизу Михайлівської площі під вигуки “ганьба” та “ЛГБТ – це хвороба”.

Громадський порядок забезпечували поліціянти. Обійшлося без сутичок між учасниками двох акцій.

Зазначимо, що разом з традиціоналістами прийшов й священник. Наш кореспондент також поспілкувався з деякими учасниками акції “ТІП”. Зокрема, один з представників організації, яка захищає християнські цінності, прийшов у футболці із символікою гурту Burzum.



До речі, Варг Вікернес – засновник групи Burzum. Світову популярність він отримав завдяки своїм політичним поглядам і гучним злочинам: підпалів християнських церков, пропаганді неонацистських поглядів і вбивства свого колеги.

До того ж Вікернес публічно підтримував анексію українського Криму, заявивши, що “росіяни врятували свій народ від рабства”.