Представники Сполучених Штатів Америки обговорювали можливість виїзду президента України Володимира Зеленського з Києва у разі розгортання повномасштабної війни.

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела.

У приватних розмовах американські чиновники розглядають варіант виїзду Володимира Зеленського з Києва до Львова, який знаходиться на відстані 480 кілометрів від столиці України.

Такий крок може стати необхідним, якщо Росія продовжить ескалацію або ж піде на повномасштабне вторгнення із захопленням Києва.

Однак, реалізовувати цей план чи ні – буде лише рішенням самого президента України.

“Білий дім публічно заявив, що місцезнаходження Зеленського є остаточним рішенням, яке він приймає”, – наголошують у виданні.