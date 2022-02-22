Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на власні джерела.
У приватних розмовах американські чиновники розглядають варіант виїзду Володимира Зеленського з Києва до Львова, який знаходиться на відстані 480 кілометрів від столиці України.
Такий крок може стати необхідним, якщо Росія продовжить ескалацію або ж піде на повномасштабне вторгнення із захопленням Києва.
Однак, реалізовувати цей план чи ні – буде лише рішенням самого президента України.
“Білий дім публічно заявив, що місцезнаходження Зеленського є остаточним рішенням, яке він приймає”, – наголошують у виданні.
- Нагадаємо, представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Індії, Ірландії, ОАЕ, Кенії та Гани під час засідання Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй рішуче закликали до миру та дипломатії, намагаючись запобігти війні в Україні.
- Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу визнання президентом Росії Володимиром Путіним незалежності ОРДЛО. Він зазначив, що Україна не планує здаватися, оскільки за нами правда та підтримка партнерів.