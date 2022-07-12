Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар переконаний, що “в Стамбулі відбудуться переговори про постачання українського зерна на міжнародні ринки”.

“Після всіх цих зустрічей є сподівання, що зерно, яке очікує в українських портах, буде безпечно відправлено морем на міжнародні ринки”, – зазначив Акар.

Для цього він провів переговори з міністрами оборони України Олексієм Резніковим та РФ Сергієм Шойгу.

У виданні зазначили, що Україна та РФ є ключовими світовими постачальниками пшениці, тоді як РФ також є великим експортером добрив, а Україна є значним виробником кукурудзи та соняшникової олії.

Вторгнення РФ та морська блокада України зупинили експорт, залишивши десятки суден заблокованими, а понад 20 мільйонів тонн зерна застрягли в силосах в Одесі.

Майбутній урожай також знаходиться під загрозою, оскільки в Україні зараз не вистачає складських приміщень через зупинку експорту.

Міністерство закордонних справ України у вівторок наголосило на ролі ООН у переговорах і необхідності “рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої країни”, повідомив Reuters речник Олег Ніколенко.

Минулого місяця посол РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Москва може “забезпечити безпечний прохід для українських вантажів зерна, але не несе відповідальності за встановлення коридорів”.