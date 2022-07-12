Військові делегації України, Туреччини та РФ зустрінуться з офіційними особами ООН у Стамбулі 13 липня на тлі загострення глобальної кризи, щоб обговорити можливу угоду щодо відновлення безпечного експорту українського зерна з головного чорноморського порту Одеси.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар переконаний, що “в Стамбулі відбудуться переговори про постачання українського зерна на міжнародні ринки”.

“Після всіх цих зустрічей є сподівання, що зерно, яке очікує в українських портах, буде безпечно відправлено морем на міжнародні ринки”, – зазначив Акар.

Для цього він провів переговори з міністрами оборони України Олексієм Резніковим та РФ Сергієм Шойгу.

У виданні зазначили, що Україна та РФ є ключовими світовими постачальниками пшениці, тоді як РФ також є великим експортером добрив, а Україна є значним виробником кукурудзи та соняшникової олії.

Вторгнення РФ та морська блокада України зупинили експорт, залишивши десятки суден заблокованими, а понад 20 мільйонів тонн зерна застрягли в силосах в Одесі.

Майбутній урожай також знаходиться під загрозою, оскільки в Україні зараз не вистачає складських приміщень через зупинку експорту.

Міністерство закордонних справ України у вівторок наголосило на ролі ООН у переговорах і необхідності “рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої країни”, повідомив Reuters речник Олег Ніколенко.

Минулого місяця посол РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Москва може “забезпечити безпечний прохід для українських вантажів зерна, але не несе відповідальності за встановлення коридорів”.