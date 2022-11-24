За інформацією ЗМІ, минулого тижня відбулася зустріч представників України та Росії в ОАЕ. На ній сторони обговорювали можливість обміну військовополоненими, який буде пов'язаний з відновленням експорту російського аміаку.

Про це повідомило Reuters.

Минулого тижня представники Росії та України зустрілися в Об’єднаних Арабських Еміратах, щоб обговорити можливість обміну військовополоненими, який буде пов’язаний із відновленням російського експорту аміаку, який надходить до Азії та Африки через український трубопровід. Про це агентству повідомили джерела, знайомі з інформацією про зустріч.

Джерела заявили, що переговори проходили за посередництва арабської держави Перської затоки та без представників ООН, попри центральну роль організації у переговорах щодо експорту сільськогосподарської продукції з трьох українських портів Чорного моря.

Переговори було спрямовано на усунення перешкод, що залишилися у межах ініціативи, продовженої минулого тижня, та полегшення глобального дефіциту продовольства шляхом розблокування українського та російського експорту, додали джерела.

Зазначається, що 17 листопада російські та українські представники відвідали столицю ОАЕ Абу-Дабі, де вони обговорили дозвіл Росії відновити експорт аміаку взамін на великий обмін військовополоненими.

Reuters не змогло відразу встановити, якого прогресу досягнуто на переговорах.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив Reuters, що “звільнення наших військовополонених є частиною переговорів щодо відкриття російського експорту аміаку”, додавши, що “звичайно, ми шукаємо способи зробити це за будь-якої можливості”. Водночас Боднар сказав, що йому невідомо, чи відбулася зустріч в ОАЕ.

23 листопада президент Росії Володимир Путін заявив, що російські чиновники працюватимуть над тим, щоб розблокувати російські добрива, які застрягли в європейських портах, і відновити експорт аміаку.

Міністерство закордонних справ ОАЕ не відповіло на запит Reuters про коментар.

Лана Нуссейбе, помічниця міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ, сказала, що Абу-Дабі залишається твердо налаштованим підтримувати канали комунікації відкритими, заохочувати діалог і підтримувати дипломатію для припинення війни в Україні.

“Під час конфлікту наша колективна відповідальність полягає в тому, щоб знайти та слідувати шляхам, які приведуть до мирного та швидкого розв’язання криз”, — сказала вона у заяві, опублікованій державним інформаційним агентством WAM.

Міністерства оборони та закордонних справ Росії та України не відповіли на запит Reuters про коментарі.

Відповідаючи на запитання, чи брала участь Організація Об’єднаних Націй у переговорах, представник організації відмовився від коментарів.

Експорт російського аміаку здійснюватиметься через існуючий трубопровід до Чорного моря.

Трубопровід створено для перекачування до 2,5 мільйона тонн аміаку на рік із російського Поволжя до українського чорноморського порту Південний поблизу Одеси для подальшого відправлення міжнародним покупцям. Його закрили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Експорт аміаку не був частиною відновлення угоди про зерновий коридор за підтримки ООН, яка відновила комерційне судноплавство з України.

Минулого тижня Ребека Грінспан, генеральна секретарка агентства ООН UNCTAD, яка веде переговори щодо добрив, заявила, що вона оптимістично налаштована щодо того, що Росія та Україна зможуть погодити умови експорту російського аміаку трубопроводом, не повідомляючи деталей.

Президент України Володимир Зеленський публічно висунув кілька умов, перш ніж дозволити Росії відновити експорт аміаку через трубопровід, серед яких – обмін полоненими та відновлення роботи Миколаївського порту в Чорному морі.

Ні Росія, ні Україна не оприлюднили офіційних даних про кількість військовополонених, які вони взяли з моменту вторгнення Росії в лютому. 29 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що з березня Росія звільнила загалом 1031 українського полоненого.

Президент ОАЕ Мухаммед бін Заїд аль-Нахайян відвідав Москву минулого місяця, де він обговорив з президентом Володимиром Путіним можливість посередництва Абу-Дабі в угоді з аміаку, повідомили два джерела.

Україна є великим виробником зернових та олійних культур. Росія є найбільшим у світі експортером пшениці та основним постачальником добрив на світові ринки.

З липня Москва неодноразово заявляла, що її поставки зерна та добрив, хоча і не підпадають безпосередньо під санкції, обмежено, оскільки санкції ускладнюють експортерам обробку платежів або отримання суден і страхування.