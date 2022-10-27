Про це повідомили на урядовому сайті Республіки Польща.
Співпрацю обговорили заступник міністра фінансів та регіональної політики Польщі Марцін Горал та посол України у Польщі Василь Зваричев. Вони порушили питання реконструкції аеропортів, реалізації проєкту високошвидкісної залізниці та транспортної мережі.
За словами Марціна Горала, у Польщі бачать низку можливостей у сфері повоєнної відбудови українських аеропортів. Крім того, країна тримає постійний контакт з представниками Асоціації портів України та українськими портами.
“Ми також можемо запропонувати їм наші експертні консультаційні послуги щодо інвестицій, пов’язаних з аеропортами, та планування їх подальшого розвитку”, – сказав він.
У зустрічі взяв участь президент ДП “Польські аеропорти” Станіслав Войтер. Сторони домовилися продовжити роботу над розробкою можливої цільової моделі співпраці в цьому напрямку.
Крім залізничного сполучення на шляху Варшава-Київ через Ягодзін у Польщі запропонували з’єднати ряд великих міських центрів з обох боків. Компанія CPK планує побудувати лінію Люблін – Замостя – Белжець, яка простягається до польсько-українського кордону.
“Такий маршрут з українського боку міг би пролягати через Раву Руську до Львова та Києва. У перспективі також можна буде розширити його на схід від Карпат, до чорноморських портів України та Румунії”, – сказав Марцін Горал.
Компанія CPK може поділитися з українською стороною своїми сучасними розробками у сфері проєктування мереж HSR. Також підприємство підтримує подання заявки на фінансування цього транскордонного з’єднання.
Співрозмовники узгодили графік заходів та подальші домовленості на найближчі тижні. Вони стосуються можливої співпраці на сполученні Люблін-Львів.
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