“Ми також можемо запропонувати їм наші експертні консультаційні послуги щодо інвестицій, пов’язаних з аеропортами, та планування їх подальшого розвитку”, – сказав він.

У зустрічі взяв участь президент ДП “Польські аеропорти” Станіслав Войтер. Сторони домовилися продовжити роботу над розробкою можливої ​​цільової моделі співпраці в цьому напрямку.

Крім залізничного сполучення на шляху Варшава-Київ через Ягодзін у Польщі запропонували з’єднати ряд великих міських центрів з обох боків. Компанія CPK планує побудувати лінію Люблін – Замостя – Белжець, яка простягається до польсько-українського кордону.

“Такий маршрут з українського боку міг би пролягати через Раву Руську до Львова та Києва. У перспективі також можна буде розширити його на схід від Карпат, до чорноморських портів України та Румунії”, – сказав Марцін Горал.

Компанія CPK може поділитися з українською стороною своїми сучасними розробками у сфері проєктування мереж HSR. Також підприємство підтримує подання заявки на фінансування цього транскордонного з’єднання.

Співрозмовники узгодили графік заходів та подальші домовленості на найближчі тижні. Вони стосуються можливої ​​співпраці на сполученні Люблін-Львів.