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Представники Великої Британії та США критикують «лицемірну» Росію на засіданні Ради безпеки ООН

Представники Великої Британії та США в ООН відповіли на агресивну промову Росії під час засідання Ради безпеки 24 квітня.

Понеділок, 24 квітня 2023, 22:34
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Про це інформує SkyNews.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров виступив проти США та західних країн, звинувачуючи у “знищенні глобалізації” та недотриманні міжнародного права. Окрім цього Лавров звинуватив Захід у “відмові від дипломатії та вимогах роз’яснення питань на полі бою”. Він заявив, що ООН “переживає глибоку кризу”, яка спричинена тим, що США “замінюють міжнародне право певним порядком, заснованим на правилах”.

Також Лавров сказав, що Захід “застосовує все більш репресивні інструменти для придушення будь-якого інакомислення” і що “ми досягли небезпечного порогу, [який] погіршив втрату довіри до багатосторонності”.

Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд на засіданні Радбезу наголосила, що усі вже зрозуміли, що “російська ідея багатосторонності” означає для світу.

Вона зауважила, що президент РФ Володимир Путін приніс невимовні страждання Україні, порушуючи Статут ООН.

“Тисячі українців були вбиті, мільйони переміщені, а мільярди по всьому світу зіштовхнулися з різким зростанням цін на товари та відсутністю продовольчої безпеки”, – зазначила Вудворд.

Вона переконана, що російське покоління втратило своє майбутнє, і російський уряд навіть не може пояснити чому. Та наголосила, що претензії Росії на територію України ніколи не будуть визнані. Тож Вудворд додала, що не побачила нічого “ефективного чи багатостороннього” у зовнішній політиці Росії.

Тим часом представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала війну Росії “незаконною, неспровокованою та непотрібною”.

“Росія просто хоче перекроїти міжнародні кордони силою, порушуючи Статут ООН. Це суперечить усьому, за що стоїть ця інституція”, – наголосила вона.

Грінфілд також згадала про Пола Вілана, якого чотири роки тому ув’язнили в Росії за звинуваченнями в шпигунстві, а також журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали під час роботи в РФ минулого місяця. Вона закликала негайно звільнити їх, вказавши на сестру Вілана Елізабет, котра спостерігала за засіданням в глядацькій залі.

“Використовувати людей як пішаків — це стратегія слабкості, це не дії відповідальної країни. Поки Росія грає в політичні ігри, страждають реальні люди”.

Зауважимо, напередодні головування Росії на засіданні Ради Безпеки ООН 24 квітня, усі 27 послів Європейського Союзу зробили спільну заяву, в якій засудили дії РФ в Україні.

Теги: Велика Британія, виступи, дипломати, засідання Ради безпеки ООН, заява, представники, США

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