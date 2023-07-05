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“Ми розглянемо можливість поїздки до Москви в ті дні, що залишилися, але це ще не підтверджено”, – сказала вона журналістам у Женеві.
З 26 червня Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.
Термін дії Чорноморської зернової угоди закінчується 17 липня.
- Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у п’ятницю, 30 червня, заявив, що не бачить причин продовжувати Чорноморську зернову угоду після 17 липня та додав, що потрібно експортувати російське зерно.
- 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.
- ООН запропонувала Україні, Росії та Туреччині розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, аби врятувати “Чорноморську зернову угоду”.
- Росія саботує роботу “зернового коридору”, блокуючи український порт “Південний”. Не дозволяючи суднам заходити у порт, Москва фактично відрізала його від “Чорноморської зернової угоди”.