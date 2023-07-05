У середу, 5 липня, генеральна секретарка Конференції ООН з торгівлі та розвитку Ребека Грінспан заявила, що може відвідати Росію до закінчення терміну дії Чорноморської зернової угоди.

Джерело: Reuters

“Ми розглянемо можливість поїздки до Москви в ті дні, що залишилися, але це ще не підтверджено”, – сказала вона журналістам у Женеві.

З 26 червня Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.

Термін дії Чорноморської зернової угоди закінчується 17 липня.