Про це вона поінформувала під час свого виступу на саміті.

“Хочу чітко заявити: ми разом із Україною і з усіма вами засуджуємо незаконну анексію Криму… І ми продовжимо підтримку “Кримської платформи”, щоб постійно нагадувати про те, що Крим – це Україна і завжди буде Україною. А Росія повинна нести відповідальність за свою агресію”, – наголосила Гренголм.

Вона запевнила у підтримці з боку США зусиль України щодо проведення реформ.

“Від імені президента Байдена хочемо заявити про підтримку України, її реформ, вашої роботи щодо північноатлантичних прагнень. Ми підтримуємо вашу боротьбу з корупцією і в ширшому сенсі – вашу більш серйозну боротьбу з російською агресією. Хочу запевнити, що наша підтримка залишиться конкретною та істотною”, – повідомила Гренголм.

За її словами, США продовжать надавати підтримку Збройним силам України, “зокрема, щодо захисної зброї і обладнання, яких Україна потребує у зв’язку з російською агресією”.

Чиновниця також запевнила, що США продовжать дипломатичні зусилля для завершення конфлікту на Донбасі.

“Ми зберігатимемо санкції проти РФ, поки вона продовжує анексію Криму та агресію на Донбасі. Ми продовжуємо наголошувати, що Росія повинна виконувати свої зобов’язання за Мінськими домовленостями та співпрацювати для завершення конфлікту”, – зауважила Гренголм.