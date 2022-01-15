Про це повідомила пресслужба ПЦУ.
За даними Київської митрополії Української православної церкви, митрополит отримав підтвердження позитивного тесту на Covid-19 вдень 15 січня.
У ПЦУ зазначили, що минулого року митрополит Київський Епіфаній пройшов повний курс вакцинації проти небезпечного захворювання.
У повідомлені йдеться, що через хворобу митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні. У зв’язку з цим предстоятель ПЦУ наступного тижня не буде проводити богослужінь та приймати відвідувачів.
- Нагадаємо,15 грудня 2018 року у Софії Київській відбувся Об’єднавчий церковний собор. На ньому духовенство створило єдину помісну Православну церкву України.
- П’ятий президент України Петро Порошенко до третьої річниці спільно з дружиною Мариною взяли участь у подячному Молебні з нагоди третьої річниці Об‘єднавчого Собору, який очолив предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Також Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.