Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

За даними Київської митрополії Української православної церкви, митрополит отримав підтвердження позитивного тесту на Covid-19 вдень 15 січня.

У ПЦУ зазначили, що минулого року митрополит Київський Епіфаній пройшов повний курс вакцинації проти небезпечного захворювання.

У повідомлені йдеться, що через хворобу митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні. У зв’язку з цим предстоятель ПЦУ наступного тижня не буде проводити богослужінь та приймати відвідувачів.