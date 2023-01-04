Предстоятель ПЦУ Епіфаній вперше проведе богослужіння в соборі Києво-Печерської Лаври

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

Зауважимо, майбутня літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України у Києво-Печерській лаврі відбудеться вперше в історії.

“Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври”, – йдеться у повідомленні.

Початок богослужіння заплановано на 9 годину ранку. У ПЦУ запросили усіх українських вірних до спільної молитви та закликали стежити за додатковими оголошеннями.

Нагадаємо, що намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента України Володимира Зеленського, просячи залишити Успенський та Трапезний собори Українській православній церкві Московського патріархату. За словами Павла, 26 грудня директор державного заповідника “Києво-Печерська лавра” заявив йому, що 31 числа закінчується строк оренди Успенського та Трапезного соборів на території Верхньої Лаври.

У своєму зверненні він закликав президента відвідати Лавру, аби переконатися, “скільки вірян приходять на богослужіння у недільний чи святковий день”.

Раніше шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна розповіла про закінчення терміну оренди, написавши, що “договір оренди – всьо”, і це рішення остаточне: “Паша Мерседес [митрополит Павло] говорить про богоборство. Хоча насправді держава абсолютно має таке право. Ніякого перевищення повноважень”, – йдеться в її повідомленні.

27 грудня Конституційний суд України визнав конституційними поправки до статті 12 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, згідно з якими церкви, що мають релігійні центри управління у РФ, повинні вказати це у своїй назві.

Також лідер партії “Європейської Солідарності” Петро Порошенко наголосив, що рішення ухвалено з затримкою у понад три роки.