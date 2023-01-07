Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній вперше провів Різдвяну службу в Києво-Печерській Лаврі (Фото)

Сьогодні, 7 січня, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбулось богослужіння з нагоди Різдва Христового. Вперше службу провів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Про це повідомляють #Букви.

Відтак, сьогодні відбулася історична для українського народу подія, адже вперше за кілька століть українська церква проводить богослужіння в головному храмі Києво-Печерської Лаври – в Успенському соборі.

Раніше богослужіння на Різдво в Успенському соборі проводила виключено УПЦ Московського патріархату старослов’янською або російською мовами.

На службі в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври було близько трьох тисяч вірян. Серед них — чимало військовослужбовців.

Для вірян, які не змогли потрапити у храм, на площі біля собору встановили плазмовий екран з трансляцією богослужіння.

Варто зазначити, що літургія проводилася за посилених заходів безпеки.

“Сердечно вітаємо зі святом Різдва Христового – з подією вічної радості, цінність якої не зменшилася навіть за понад дві тисячі років, і яка не згасне, допоки буде цей світ і повік. Як Вифлеємська зірка, що освітила темне нічне небо і вказала шлях мудрецям, так Сам Ісус Христос є тим Світлом, яке у всякій темряві світить, і ніяка темрява перемогти Його не може. Віднайдімо ж це Світло у своїх серцях, не дамо зневірі, злу чи нелюдам його загасити. З’єднавшись у єдиній молитві мільйонами гарячих сердець – прославляймо Новонародженого Спасителя рідною мовою, у рідних святинях, єдиним, непереможним, вільним народом. І ніяка темрява нам не страшна – бо з нами Бог!”, – привітали в ПЦУ.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство культури та інформаційної політики України надало дозвіл Православній церкві України на проведення різдвяного богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Олександр Ткаченко зазначив, що розглянувши звернення та врахувавши дозвіл Мінкульту заповідником було надано дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 року в Успенському соборі та укладено відповідну угоду.

Зазначимо, що 5 січня, державі з користування УПЦ МП повернули Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври.

Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Окрім того, робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стану іконостасів та ікон, іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель (наприклад, Царські врата, люстри), щоб повернути його балансоутримувачу.

За підсумками роботи комісії було підписано відповідний акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Олександр Ткаченко зазначив, що, попри те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати акт, це не є перешкодою для повернення державного майна.

Відтак, відсутність митрополита Павла запротокольовано членами комісії, а сам акт, підписаний з боку заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення.