Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав до негайного припинення насильства в Білорусі, звільнення "тисяч невинно затриманих" і конструктивного діалогу між керівництвом країни та громадянським суспільством.

Про це він написав у Facebook.

“Не можемо залишатися байдужими, не співстраждати, коли майбутнє білоруського народу, незалежність держави, свобода і безпека громадян, їхні життя опинилися під загрозою. Хочу побажати білоруському народу з божою допомогою знайти свою власну відповідь на виклики сьогодення, захистити свої гідність та свободу, демократичне і незалежне майбутнє своєї держави”, – зазначив митрополит.

Він висловив думку, що Білоруська православна церква має ті самі підстави й право просити Константинополь про томос, що і ПЦУ.

“Хочу побажати білоруському народу з Божою поміччю знайти свою власну відповідь на виклики, захистити свої гідність і свободу, демократичне і незалежне майбутнє своєї держави. Долучаю свій голос до заяв тих численних держав, міжнародних і громадянських інститутів, хто наполегливо закликає до негайного припинення насильства, звільнення тисяч невинно затриманих та проведення конструктивного діалогу між керівництвом Білорусі та громадянським суспільством для мирного виходу з кризи”, — додав він.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.

10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.