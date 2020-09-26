Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній висловив співчуття сім'ям загиблих в авіакатастрофі під Чугуєво (Харківська область).

Про це він написав у Facebook.

“Висловлюю сердечні співчуття батькам, які вмить втратили своїх дітей, рідним та близьким, студентам-однокурсникам та викладачам. Нехай Господь підтримає вас та дасть твердості духу пережити біль втрати… Нехай Бог прийме їх у Своїх Небесних оселях”, – написав предстоятель ПЦУ.

Він зазначив, що в минулому році зустрічався і спілкувався з курсантами Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба “про євангельську любов”.

“Вічна пам’ять і вічний спокій загиблим військовим льотчикам і курсантам!”, – резюмував Єпіфаній.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.