Кандидат в президенти США Берні Сандерс звинуватив свого суперника-демократа Майка Блумберга в спробі "купити президентство".

Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

У неділю, 16 лютого, на зустрічі з виборцями в Карсон-Сіті, штат Невада, сенатор Берні Сандерс звинуватив колишнього мера Нью-Йорка, кандидата-демократа Майка Блумберга в спробі “купити президентство”.

“Ну, ви купуєте президентство… Принаймні, він збирається спробувати купити президентство, витрачаючи сотні та сотні мільйонів доларів на телевізійну рекламу”, — сказав Сандерс.

Зазначимо, таке звинувачення Сандерса пов’язане із тим, що протягом останнього місяця кампанія Блумберга витратила понад 200 млн доларів на рекламу. Всього з моменту оголошення Блумберга про намір брати участь у виборах 2020 року його кампанія витратила 381 млн доларів.

Крім цього, Сандерс зазначив, що “не бачив Майка в Айові” під час передвиборних зустрічей з виборцями. Також він розкритикував Блумберга за відсутність і в інших ключових штатах, включаючи Нью-Гемпшир, Південну Кароліну та Неваду.

“Але він думає, що зможе купити ці вибори. Ну, у мене є новина для містера Блумберга, й це те, що американці втомилися від того, що мільярдери купують вибори”, — додав Сандерс.