Підрозділи зі складу Об'єднаних сил почали підготовку до "повного і всеосяжного припинення вогню" на лінії розмежування на Донбасі, яке має вступити в дію з 27 липня 2020 року.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

У повідомленні зазначається, що “за масштабом подібних заходів не було за весь період проведення операції”.

Додаткові заходи щодо “посилення режиму припинення вогню” для виконання досягнутих домовленостей впровадять на місцях.

“Починаючи із 00:01 27 липня, на кожній з наших позицій додатковий контроль за припиненням вогню здійснюватимуть спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід та безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі у миротворчих місіях під егідою ООН”, – наголошується в повідомленні.

У штабі відзначають, що такий крок дозволить “не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань”, попередити можливі провокації, а також “не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує 51 стаття Статуту ООН”.

“Ми чітко усвідомлюємо, що на деяких ділянках лінії розмежування можуть відбутися різні провокативні дії противника з метою зірвати перемир’я. Так уже неодноразово відбувалося: попередні домовленості про припинення вогню за понад шість років бойових дій на Донбасі дозволяли говорити про зменшення кількості обстрілів лише певний час, після чого, зривалися з вини збройних формувань РФ”, – йдеться в повідомленні.

У штабі уточнили, що з метою об’єктивного інформування українського суспільства і світової спільноти про поточну ситуацію в Донецькій і Луганській областях на різних ділянках лінії розмежування передбачена робота кореспондентів та знімальних груп українських і закордонних ЗМІ.

Також штаб відновлює практику інформування громадськості про поточну ситуацію через уповноваженого речника.

Як відомо, 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з понеділка, 27 липня.

В ОБСЄ розкрили деякі деталі цього режиму “тиші”. Так, буде діяти:

• заборона на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін (дронів);

• заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

• заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях;

• застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатору ТКГ, який повідомляє про це всім її учасникам.

Вогонь у відповідь у разі наступальних дій допускається тільки в разі, “якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і “керівництва” збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм”.

Про такі накази слід повідомляти Тристоронній контактній групі.