Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

Щеплення Джонсону робили в прямому етері. Після вакцинації він заявив, що “не відчув буквально нічого”.

Прем’єр Британії також закликав своїх співгромадян взяти з нього приклад і вакцинуватися проти коронавірусу.

I’ve just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose. Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen. Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much. Let’s get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

I’ve just had my first AstraZeneca vaccine. Get your jab when you’re asked to do so. It’s good for you, it’s good for your family and it’s a great thing for the whole country. pic.twitter.com/pc5tnY9PGK — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

Як повідомляє Reuters, 56-річний Джонсон отримав вакцину в тій же лікарні, де майже рік тому його помістили у відділення інтенсивної терапії після того, як він заразився COVID-19 і серйозно захворів.

Пізніше він зізнався, що був настільки хворий, що були складені плани, як оголосити про його смерть.

У п’ятницю Великобританія побила свій рекорд за кількістю щеплень проти коронавірусу, зроблених за один день, і на даний момент майже половина всіх дорослих отримали одну дозу.