Про це він повідомив в своєму Twitter-акаунті.

Щеплення Джонсону робили в прямому етері. Після вакцинації він заявив, що “не відчув буквально нічого”.

Прем’єр Британії також закликав своїх співгромадян взяти з нього приклад і вакцинуватися проти коронавірусу.

Як повідомляє Reuters, 56-річний Джонсон отримав вакцину в тій же лікарні, де майже рік тому його помістили у відділення інтенсивної терапії після того, як він заразився COVID-19 і серйозно захворів.

Пізніше він зізнався, що був настільки хворий, що були складені плани, як оголосити про його смерть.

У п’ятницю Великобританія побила свій рекорд за кількістю щеплень проти коронавірусу, зроблених за один день, і на даний момент майже половина всіх дорослих отримали одну дозу.

  • Після того, як в Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA) підтвердили, що немає доказів провокування вакцинацією AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові, ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.