Про підписання документа Джонсон повідомив на сторінці в Twitter.
Британський прем’єр підписав угоду після його схвалення парламентом країни.
“Підписуючи цю угоду, ми виконуємо суверенна бажання британського народу жити за своїми законами, прийнятими їх власним обраним парламентом”, – заявив Джонсон.
Відзначимо, Британія та ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди ввечері 24 грудня. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері після виходу Британії з Європейського союзу.
- Раніше повідомлялося, що Європейська комісія направила лист Великобританії з офіційним повідомленням про порушення зобов’язань по Brexit.
- В Європейському Союзі заявляли, що готові піти на компроміс в переговорах з Великою Британією про торговельну угоду після Brexit, якщо Лондон буде реалістичніше у своїх очікуваннях.
- 6 грудня поновилися вирішальні переговори про укладення торговельної угоди між Сполученим Королівством та Євросоюзом, яке набуде чинності після завершення перехідного періоду Brexit.
- У четвер, 24 грудня, Велика Британія та Європейський Союз після року переговорів узгодили питання торговельних відносин по завершенні перехідного періоду Brexit.
- У середу, 30 грудня, лідери Європейського Союзу підписали торговельну угоду із Великобританією.