Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав торговельну угоду з Європейським союзом. Ця угода регулює торгові відносини між Сполученим Королівством та ЄС після завершення Brexit.

Про підписання документа Джонсон повідомив на сторінці в Twitter.

Британський прем’єр підписав угоду після його схвалення парламентом країни.

“Підписуючи цю угоду, ми виконуємо суверенна бажання британського народу жити за своїми законами, прийнятими їх власним обраним парламентом”, – заявив Джонсон.

Відзначимо, Британія та ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди ввечері 24 грудня. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері після виходу Британії з Європейського союзу.