Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей крок був викликаний швидким поширенням варіанти коронавірусу Delta, який відрізняється більш високим рівнем трансмісивності і низькою ефективністю вакцини. Це може стати причиною росту госпіталізацій серед нещеплених.

При цьому Борис Джонсон прогнозує, що дві третини населення отримають обидва щеплення до 19 липня.

Подробиці цього рішення

Три моделі розвитку епідемічної ситуації в Сполученому Королівстві були розроблені Лондонською школою гігієни і тропічної медицини, Імперським коледжем Лондона і університетом Уоріка. Вони увійшли до урядової підгрупи моделювання пандемії SPI-M-O.

Моделі показали, що без відтермінування послаблення карантинних обмежень (21 червня) кількість госпіталізацій може відповідати попереднім піковим показникам.

Всі троє виявили, що відтермінування знизить пік нової хвилі, а продовження обмежень на два тижні матиме значний ефект, на чотири тижні – знизить пікову кількість госпіталізацій приблизно на третину або половину.

SPI-M-O зробить нові прогнози до 19 липня.

Вакцинація

Великобританія досить швидко проводить вакцинацію населення: більше половини дорослих отримали обидві дози і понад три чверті отримали хоча б одне щеплення.

Тут може виникнути питання, навіщо тоді потрібно продовжувати обмеження.

Розробники моделей попередили, що, хоча захист від вакцин і не ідеальний, без них Англія повернеться до режиму локдауна – більш жорстких карантинних обмежень.

Вакцина і варіант Delta

Одним з тривожних аспектів варіанту Delta є те, що він знижує захист від вакцин проти симптоматичної інфекції.

Нове дослідження, проведене в Англії, показує, що вакцини Pfizer/BioNTech і Oxford-AstraZeneca навіть після однієї дози можуть запобігти потраплянню хворих на коронавірус до лікарні.