Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що оголошення часткової мобілізації є спробою подальшої ескалації війни. Він додав, що рішення президента РФ Володимира Путіна показує, що Росія є єдиним агресором у світі.

Про це повідомив прем’єр у Twitter.

Він зазначив, що Україна потребує допомоги на тлі заяви про мобілізацію. За його словами, підтримку варто надавати, зокрема, в їхніх власних інтересах.

“Часткова мобілізація, оголошена Путіним, – це спроба подальшої ескалації війни, розв’язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором”, – заявив він.

Зазначимо, що сьогодні голова Кремля оголосив часткову мобілізацію “для захисту Росії”. Указ вже підписано, а мобілізаційні заходи розпочнуться відсьогодні.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав метою часткової мобілізації — контроль так званих “звільнених територій та ліній зіткнення у 1000 км”. У РФ планують призвати 300 тисяч осіб.