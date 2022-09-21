Про це повідомив прем’єр у Twitter.
Він зазначив, що Україна потребує допомоги на тлі заяви про мобілізацію. За його словами, підтримку варто надавати, зокрема, в їхніх власних інтересах.
“Часткова мобілізація, оголошена Путіним, – це спроба подальшої ескалації війни, розв’язаної Росією в Україні, і ще один доказ того, що Росія є єдиним агресором”, – заявив він.
Зазначимо, що сьогодні голова Кремля оголосив часткову мобілізацію “для захисту Росії”. Указ вже підписано, а мобілізаційні заходи розпочнуться відсьогодні.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав метою часткової мобілізації — контроль так званих “звільнених територій та ліній зіткнення у 1000 км”. У РФ планують призвати 300 тисяч осіб.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням щодо повномасштабної російсько-української війни, під час якого звинуватив Україну та Захід у зриві перемовин та укотре нагадав, що мета так званої “спецоперації” – звільнення Донбасу.
- Російський президент Володимир Путін сильно ризикує, розвінчуючи міфи про те, що РФ не перебуває у стані війни та кризи.
- У своїй пропагандистській заяві президент РФ Володимир Путін сказав, що “підтримає” псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької й Херсонської областей, назвавши їх так званими “історичними землями Новоросії”.
- Амбасадорка Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк зреагувала на звернення президент РФ Володимира Путіна, у якому він підтримав “референдуми” на тимчасово окупованих територіях України та оголосив часткову мобілізацію.
- Росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану. Їх придбали одразу після виступу президента РФ Володимира Путіна щодо часткової мобілізації.