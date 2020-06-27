Про це повідомляє Euronews.
Весілля Метте Фредеріксен і її партнера Бо Тенгберга було призначене на 18 липня, але в цей день було скликано спеціальну нараду лідерів ЄС для обговорення боротьби з економічною кризою, викликаним пандемією коронавірусу.
Фредеріксен зазначила, що відкладає весілля “для захисту інтересів Данії”.
“Я з нетерпінням чекаю можливості вийти заміж за цю фантастичну людину. Але це не буде так просто, і тепер засідання Ради в Брюсселі було скликано саме на суботу, в липні, коли ми запланували весілля. Незабаром нам вдасться одружитися. Я з нетерпінням чекаю, щоб сказати “так” Бо (який, на щастя, дуже терплячий)”, – додала вона.
Зазначається, що це вже третій раз, коли 42-річна Фредеріксен відкладає свій шлюб. Спочатку вона перенесла своє весілля в 2019 році через загальні вибори, а потім на початку цього року через пандемію.
- Країни Великої двадцятки (G20) зобов’язалися виділити понад 21 мільярдів доларів на боротьбу з коронавірусом.