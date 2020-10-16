Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін залишила засідання саміту Європейського союзу і відправилася на самоізоляцію. Таке рішення було прийнято після контакту політика з хворою на коронавірус людиною.

Про це повідомляє видання The Times.

Декілька днів тому глава уряду провела робочу зустріч з депутатом парламенту Фінляндії, у якого підтвердився діагноз коронавірус. Про цю новину Марін дізналася у п’ятницю, 16 жовтня. Вона негайно залишила Раду Європи.

Представляти інтереси Фінляндії на завершальному засіданні Ради Європи буде колега Марін із Швеції Стефан Левен. Сторони попередньо про це домовилися.

Нагадаємо, що 14 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн екстрено залишила саміт ЄС через контакт з хворим на коронавірус. Вона повідомила, що захворів один зі співробітників її офісу.