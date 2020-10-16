Про це повідомляє видання The Times.
Декілька днів тому глава уряду провела робочу зустріч з депутатом парламенту Фінляндії, у якого підтвердився діагноз коронавірус. Про цю новину Марін дізналася у п’ятницю, 16 жовтня. Вона негайно залишила Раду Європи.
Представляти інтереси Фінляндії на завершальному засіданні Ради Європи буде колега Марін із Швеції Стефан Левен. Сторони попередньо про це домовилися.
Нагадаємо, що 14 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн екстрено залишила саміт ЄС через контакт з хворим на коронавірус. Вона повідомила, що захворів один зі співробітників її офісу.
- Раніше головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель повідомив, що йде на самоізоляцію через контакт з людиною, хворою на коронавірус COVID-19. Разом з Боррелем, на самоізоляцію пішов ще один дипломат – Янез Ленарчич. Вони контактували з однією й тією ж людиною в Ефіопії.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький тимчасово перейшов на віддалений режим роботи. Політик самоізолювався після тісного контакту із зараженим коронавірусом.