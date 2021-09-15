Про це повідомляє агентство Reuters.
Моїза вбили 7 липня, коли найманці вдерлися в його приватну резиденцію в Порт-о-Пренсі. Вбивство президента втягнуло острівну країну в глибоку конституційну і політичну кризу.
Аріель Генрі, нейрохірург за фахом, якого Моїз призначив прем’єрміністром за кілька днів до своєї смерті, прагнув до нового консенсусу між різними політичними фракціями.
Але звинувачення в його можливої причетності до вбивства Моїза тепер затьмарюють це.
Минулого тижня прокурор Бед-Форд Клод заявив, що записи телефонних розмов показали, що Генрі двічі спілкувався з людиною, яка, як вважають, була організатором вбивства Моїза. Цей підозрюваний, колишній співробітник міністерства юстиції, якого Генрі публічно захищав, наразі втік з країни.
Генрі ж відкинув всі звинувачення. Це спонукало Клода попросити суддю, який веде справу про вбивство Моїза, висунути обвинувачення Генрі.
Прокурор також звернувся до гаїтянських міграційним службам не дозволяти прем’єр-міністрові залишити країну.
У вівторок було опубліковано лист Генрі до Клоду, в якому він сказав, що звільняє його за “серйозну адміністративну помилку”, не вдаючись у подробиці. В окремому листі від 14 вересня прем’єр призначив нового головного прокурора Франца Луї Жюста.
- Президент Моїз був убитий 7 липня, ймовірно, 28 іноземними найманцями. Його дружина була також поранена. Її госпіталізували до лікарні Маямі.
- Поранена вдова президента Гаїті описала момент, коли вбивці “зрешетили” її чоловіка кулями після того, як вони увірвалися в їх будинок посеред ночі.
- Тимчасовий прем’єр-міністр Гаїті Клод Жозеф заявив, що президента Жовенеля Моїза катували перед вбивством.
- Уряд Гаїті звернувся до ООН із проханням про допомогу в проведенні міжнародного розслідування вбивства президента Жовенеля Моїза.