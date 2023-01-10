Про це повідомило Japan Today.

Під час обговорення ключових питань японський прем’єр перебував у Парижі. Макрон заявив, що країни будуть разом працювати для протистояння глобальним наслідкам російського вторгнення, особливо щодо питань енергетичної та продовольчої безпеки. Ще він подякував Японії за її економічну та гуманітарну підтримку України.

Зустріч японського та французського лідерів відбулася на тлі головування Японії у G7, водночас саміт пройде у травні у Хіросімі. Макрон і Кісіда під час переговорів підтвердили необхідність для G7 зберегти суворі санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Також вони заявили про підтримку Києва.

Прем’єр-міністр Японії висловив готовність представити своє бачення світу без ядерної зброї на зустрічі G7. Така заява пролунала через побоювання щодо ядерних погроз Росії стосовно України.

Кісіда планує продемонструвати “рішучу прихильність” G7 та відкинути спроби змінити статус-кво силою, погрозами або використанням ядерної зброї, а також підтримувати вільний міжнародний порядок.

Політики порушили питання спроб КНДР щодо створення нових ракет середньої та великої дальності.

“Японія може розраховувати на нашу незмінну підтримку, щоб протистояти кричущим порушенням міжнародного права з боку Пхеньяна”, — сказав президент Франції.

Японський прем’єр має відвідати Італію, Велику Британію, Канаду та США. Вже у п’ятницю Кісіда проведе переговори з американським президентом Джо Байденом.