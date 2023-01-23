Про це інформує Reuters.
Останніми роками Японія намагається заохочувати народжувати більше дітей, обіцяючи грошові премії та кращі виплати, але, згідно з опитуваннями, вона залишається одним із найдорожчих місць у світі для виховання дитини.
Минулого року народжуваність впала до нового рекордно низького рівня, за офіційними оцінками, вперше опустившись нижче 800 000 – переломний момент, який настав на вісім років раніше, ніж очікував уряд.
Це, швидше за все, призвело до подальшого скорочення населення в країні, де середній вік становить 49 років, що є найвищим у світі після лише міста-держави Монако.
Наша нація перебуває на порозі того, чи зможе вона зберегти свої суспільні функції, — зазначив Кісіда. Зараз або ніколи, коли йдеться про політику щодо народжуваності та виховання дітей – це питання, яке просто не може чекати”, – додав він.
Кісіда повідомив, що він представить плани щодо подвоєння фінансування дитячих програм до червня. Окрім цього, нове державне агентство у справах дітей та сімей створять у квітні.
За даними YuWa Population Research, Японія займає третє місце у світі за витратами на виховання дитини, поступаючись лише Китаю та Південній Кореї, країнам, у яких скорочення населення є тривожними ознаками для світової економіки.
Інші країни також починають боротися зі старінням і скороченням населення. Минулого тижня Китай повідомив, що його населення скоротилося у 2022 році вперше за 60 років.
- Економісти заявили, що скорочення населення Китаю становить серйозну майбутню проблему для другої за величиною економіки світу, тоді як 17 січня у Давосі головний економічний радник президента Сі Цзіньпіна намагався відновити довіру інвесторів щодо одного з найнижчих рівнів темпу зростання за десятиліття.
- У 2021 році у Китаї рівень народжуваності був найнижчим із 1949 року: народилося близько 10,62 млн дітей.
- Рекордно низька народжуваність у найбільш густонаселеній країні світу ставить під сумнів її модель зростання, орієнтовану на споживання, і викликає питання про те, чи зможе вона обігнати США як найбільшу економіку світу.
- Індія, ймовірно, вже обійшла Китай за чисельністю населення. На кінець 2022 року число становило 1,417 млрд осіб.
- Намагаючись підвищити рівень народжуваності, влада Китаю посилює тиск на молодят – Reuters.
- У 2022 році населення Німеччини збільшилося до історичного максимуму в 84,3 мільйона осіб, зокрема через прибуття вимушено переміщених українців.