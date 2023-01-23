23 січня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв вжити термінових заходів для боротьби зі зниженням рівня народжуваності в країні, заявивши, що це необхідно зробити "зараз або ніколи".

Про це інформує Reuters.

Останніми роками Японія намагається заохочувати народжувати більше дітей, обіцяючи грошові премії та кращі виплати, але, згідно з опитуваннями, вона залишається одним із найдорожчих місць у світі для виховання дитини.

Минулого року народжуваність впала до нового рекордно низького рівня, за офіційними оцінками, вперше опустившись нижче 800 000 – переломний момент, який настав на вісім років раніше, ніж очікував уряд.

Це, швидше за все, призвело до подальшого скорочення населення в країні, де середній вік становить 49 років, що є найвищим у світі після лише міста-держави Монако.

Наша нація перебуває на порозі того, чи зможе вона зберегти свої суспільні функції, — зазначив Кісіда. Зараз або ніколи, коли йдеться про політику щодо народжуваності та виховання дітей – це питання, яке просто не може чекати”, – додав він.

Кісіда повідомив, що він представить плани щодо подвоєння фінансування дитячих програм до червня. Окрім цього, нове державне агентство у справах дітей та сімей створять у квітні.

За даними YuWa Population Research, Японія займає третє місце у світі за витратами на виховання дитини, поступаючись лише Китаю та Південній Кореї, країнам, у яких скорочення населення є тривожними ознаками для світової економіки.

Інші країни також починають боротися зі старінням і скороченням населення. Минулого тижня Китай повідомив, що його населення скоротилося у 2022 році вперше за 60 років.