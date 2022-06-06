Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін підтримав Україну на шляху до вступу в Європейський Союз. Він підтримує "швидший і прискорений" процес вступу.

Про це повідомило The Times.

Глава ірландського уряду вважає, що майбутнє України має бути в Європейському Союзі. Саме тому він заявив, що у червні лідери ЄС повинні надати нашій державі статус кандидата на вступ до ЄС.

Майкл Мартін підкреслив, що критично ставився до повільних темпів процесу вступу до ЄС. Зокрема це стосується Північної Македонії та Албанії.

“Оскільки я думаю, що ми зараз переживаємо історичний момент, уся Європа та демократичні держави кажуть: досить вже авторитарних режимів. Демократія не може вічно відступати, і це найефективніший спосіб для демократій зміцнитися та утримати лінію – бути разом і працювати спільно”, – сказав він.

Політик підкреслив, що ЄС необхідно прискорити процес вступу. Щодо України він сподівається, що “буде взаємодія”, як було тривалий час з Ірландією, але сама процедура мине у найкоротший можливий термін.