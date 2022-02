Про це заявив Зеленський у Twitter.

Ввечері 24 лютого Маріо Драгі брав участь у позачерговій Європейській Раді, в якій також брав участь президент Зеленський.

Сьогодні вранці Зеленський та Драгі домовилися провести телефонну розмову о 9.30 (11.30 за київським часом), але її не вдалося провести через те, що Зеленський був недоступний.

Президент України із сарказмом відповів на заяви італійського лідера, зауваживши, що “наступного разу спробує посунути графік війни”.

Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.

