Про це заявив Зеленський у Twitter.
Ввечері 24 лютого Маріо Драгі брав участь у позачерговій Європейській Раді, в якій також брав участь президент Зеленський.
Сьогодні вранці Зеленський та Драгі домовилися провести телефонну розмову о 9.30 (11.30 за київським часом), але її не вдалося провести через те, що Зеленський був недоступний.
Президент України із сарказмом відповів на заяви італійського лідера, зауваживши, що “наступного разу спробує посунути графік війни”.
Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Маріо Драгі в конкретний час”, – зауважив Зеленський.
Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
- Нагадаємо, що Європейський Союз оголосив про нові санкції проти Росії вранці 25 лютого. Вони будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний та транспортний сектори країни, візову політику, а також включати експортний контроль та заборони експортного фінансування.
- Варто зазначити, що Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр виступили проти відключення РФ від SWIFT
- Разом з цим, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 24 лютого оприлюднив нові жорсткі санкції проти Росії, спрямовані на покарання країни за її повномасштабне вторгнення в Україну.
- Нещодавно Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС відключити Росію від системи банківських переказів SWIFT як покарання за широкомасштабне вторгнення на територію України.
- Також Велика Британія наразі заморожує активи російського банку “ВТБ”, а також запроваджує санкції проти авіаперевізника “Аерофлот” та забороняє експорт високотехнологічної продукції до Росії.