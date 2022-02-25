Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що Президент України Володимир Зеленський не вийшов на зв'язок у домовлений час. Водночас Зеленський відповів із з сарказмом відповів на заяви італійського лідера.

Про це заявив Зеленський у Twitter.

Ввечері 24 лютого Маріо Драгі брав участь у позачерговій Європейській Раді, в якій також брав участь президент Зеленський.

Сьогодні вранці Зеленський та Драгі домовилися провести телефонну розмову о 9.30 (11.30 за київським часом), але її не вдалося провести через те, що Зеленський був недоступний.

Президент України із сарказмом відповів на заяви італійського лідера, зауваживши, що “наступного разу спробує посунути графік війни”.

Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Маріо Драгі в конкретний час”, – зауважив Зеленський.