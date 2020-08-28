Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, який перебував на цій посаді з 2012 року, оголосив про свою відставку за станом здоров'я.

Про це повідомляє агентство BBC.

65-річний політик багато років страждає на хронічне захворювання – виразковий коліт (запальне захворювання слизової оболонки кишківника).

Він зазначив, що не хоче, щоб його хвороба заважала ухваленню важливих рішень, і перепросив японський народ за те, що не зміг завершити свій термін повноважень.

“Я прийняв рішення не продовжувати свою роботу на посаді прем’єр-міністра… Я хотів би щиро вибачитися перед народом Японії за те, що залишив свою посаду, коли до кінця терміну моїх повноважень залишився один рік, а також на тлі проблем із коронавірусом”, – наголосив Абе.

Політик уточнив, що з середини липня стан його здоров’я почав погіршуватися, і він потребує лікування. Абе додав, що не хотів би, щоб проблеми зі здоров’ям позначалися на прийнятті державних рішень.

Він залишатиметься на своїй посаді доти, доки не буде призначено наступника.

Варто зазначити, що через своє захворювання політик пішов з посади прем’єр-міністра у 2007 році. Абе був переобраний на цю посаду у 2012 році та обіймав її увесь цей час.

Серед усіх очільників урядів Японії він лідирує за тривалістю перебування на посаді.

Абе має репутацію консерватора і націоналіста. Його економічна політика отримала назву “абеноміка” (вона була покликана оживити економіку Японії, а головним методом була штучна девальвація ієни шляхом подвоєння грошової маси в країні).

Крім того, Абе підтримував реформи в державному секторі, які б сприяли залученню інвестицій, заходи щодо стимулювання з бюджету різних програм, спрямованих на розвиток інфраструктури, а також надання допомоги районам, постраждалим від природних катаклізмів.