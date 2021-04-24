Про це Трюдо повідомив у своєму Twitter, розмістивши відповідні фото та відео.

“Настала наша черга зробити щеплення, тож ми із Софі це зробили. І ми раді, що зробили це!” – наголосив політик.

Він також зауважив, що дуже важливо захистити своїх рідних від коронавірусу, і закликав робити щеплення.

Як повідомляють міжнародне агентство Reuters та канадська телекомпанія CTV, Трюдо із дружиною отримали щеплення першою дозою вакцини від компанії AstraZeneca.

Вакцинацію проводили в п’ятницю, 23 квітня, в аптеці в Оттаві.

Як відомо, Софі Грегуар-Трюдо у березні минулого року перехворіла на коронавірус. Через це Джастін Трюдо з іншими членами родини перебував на самоізоляції.

Варто зазначити, що раніше департамент охорони здоров’я Канади підтвердив зв’язок між вакцинацією проти коронавірусу препаратами AstraZeneca та Covishield й утворенням тромбів. Водночас зазначалося, що “потенційний ризик є дуже рідкісним, і переваги вакцин у захисті проти COVID-19 перевищують потенційні ризики”.

У березні цього року в країні зупинили застосування AstraZeneca для людей молодше 55 років. Як інформує CTV, в Онтаріо та інших канадських провінціях уже дозволили вакцинувати AstraZeneca дорослих людей віком від 40 років.

Наразі понад 11 млн канадців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.