Про це Трюдо повідомив у своєму Twitter, розмістивши відповідні фото та відео.

“Настала наша черга зробити щеплення, тож ми із Софі це зробили. І ми раді, що зробили це!” – наголосив політик.

Він також зауважив, що дуже важливо захистити своїх рідних від коронавірусу, і закликав робити щеплення.

Як повідомляють міжнародне агентство Reuters та канадська телекомпанія CTV, Трюдо із дружиною отримали щеплення першою дозою вакцини від компанії AstraZeneca.

Вакцинацію проводили в п’ятницю, 23 квітня, в аптеці в Оттаві.

Як відомо, Софі Грегуар-Трюдо у березні минулого року перехворіла на коронавірус. Через це Джастін Трюдо з іншими членами родини перебував на самоізоляції.

Do your part. Get your shot. https://t.co/3UJJt9jpqz pic.twitter.com/gaI55ctJa9

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 24, 2021