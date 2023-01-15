Про це він повідомив у Twitter.
“Напад Росії на житловий будинок у Дніпрі, Україна, є огидним, мерзенним та абсолютно неприйнятним”, – зазначив Трюдо.
Він наголосив, що Канада засуджує насильство та підтримує українців у війні, яку спровокувала Росія. За його словами, Канада продовжить надалі допомагати Україні і забезпечувати необхідну підтримку.
Вчора російські військові влучили у багатоповерховий будинок у Дніпрі під час масованої ракетної атаки. Внаслідок атаки було знищено під’їзд, під завалами опинилися десятки людей. Рятувальники разом з місцевими розбирали завали протягом ночі.
Станом на ранок 15 січня виявлено 18 загиблих, 73 постраждалих, також доля ще 40 людей залишається невідомою. У лікарнях перебувають 40 осіб, серед них четверо у важкому стані в реанімації. Ще загинула дитина, 14 неповнолітніх зазнали поранень.
Удар Росії по багатоповерхівці зруйнував 72 квартири та понівечив понад 230. Зараз триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку.
- Міська влада Дніпра оголосила в обласному центрі триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
- Мешканці Дніпра допомагають рятувальниками розбирати завали багатоповерхівки, куди раніше влучила російська ракета. Під зруйнованою будівлею можуть бути люди.
- Очільник територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що надасть винагороду тому, що знайде особисті дані пілота ВПС РФ, який завдав ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Розмір виплатити — 25 тисяч доларів