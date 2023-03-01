Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш вважає, що допомога Берліна має вирішальне значення для України, яка вже понад рік обороняється від російського повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Після зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцем у Берліні, він заявив, що “з латвійської точки зору підтримка Німеччини є ключем до виживання України”.

За словами Каріньша, для перемоги Україні потрібна завзятість в обороні своєї території, оскільки президент РФ Володимир Путін не відмовиться легко від своїх намірів.

Своєю чергою, Шольц підтвердив готовність Німеччини при необхідності захищати інші країни Північноатлантичного альянсу.

Він наголосив, що “у разі нападу ми разом захищатимемо кожен квадратний сантиметр території НАТО” і додав, що це важливе послання балтійським країнам.

1 березня канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина нарощуватиме виробництво боєприпасів, а також потужності з ремонту зброї, щоб краще підтримувати боротьбу України проти повномасштабного вторгнення Росії.

Також варто зауважити, що у Німеччині розпочали випробування артилерійської установки RCH155. Україна стане першим замовником нових гаубиць.

Окрім цього, збройовий концерн Rheinmetall веде переговори щодо виробництва РСЗВ HIMARS у Німеччині. Оборонне підприємство може значно збільшити виготовлення танкових і артилерійських боєприпасів.

Майже через місяць після того, як Берлін дав європейським союзникам дозвіл відправити в Україну танки німецького виробництва, деякі країни виявили, що їхні танки насправді не працюють або не мають запасних частин.