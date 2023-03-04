Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.
Каріньш не бачить причини не надавати Україні бойові літаки. За його словами, бійці ЗСУ швидко вчаться керувати новою технікою. Якщо вони їх потребують — Захід повинен надати.
“Якби вони у нас були [винищувачі], ми б їх теж віддали. Постачання бойових літаків — це лише питання часу. Я не бачу причин, чому Захід не повинен постачати винищувачі. Якщо українцям потрібні винищувачі, вони повинні їх отримати. Вони вже неодноразово доводили, що швидко вчаться керувати новою технікою”, — сказав латвійський прем’єр.
Також він додав, що повномасштабна війна повинна завершитися перемогою України та поразкою РФ. Каріньш наголосив, що як матиме виглядати ця перемога — мають вирішувати українці.
“Так, перемога одних — це поразка інших. Як виглядатиме ця перемога — вирішать самі українці. Наше завдання — допомогти їм досягти своїх цілей. Кожному у свій спосіб”, — зазначив він.
Прем’єр Латвії зауважив, що його держава постачає Україні ракети, самохідні гаубиці, гелікоптери, форму та медикаменти. Якби латвійці мали танки, то постачали б і їх, констатував Каріньш.
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