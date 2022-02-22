Про це повідомляє Der Spiegel.

Звичайно, цей чоловік абсолютно божевільний”, — наголосив Рютте в телевізійному токшоу в понеділок ввечері.

Раніше Рютте отримав повідомлення про те, що Путін планує відправити війська до самопроголошених “Донецької та Луганської народних республік” на сході України.

Прем’єр-міністр пообіцяв чітку реакцію Заходу перед парламентом у вівторок. Повинні бути санкції, сказав Рютте. У разі вторгнення пакет санкцій стане значно жорсткішим.

Ви відчуєте це, я можу вас запевнити”, — акцентував прем‘єр-міністр Нідерландів.

Таке висловлення з’явилося на тлі підписання Путіним указу про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”. Після того, як вчора Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки Російської Федерації, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними.