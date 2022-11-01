Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що шлях до досягнення миру в Україні – допомогти "виштовхнути Росію".

Про це інформує CNN.

Виступаючи на пресконференції 1 листопада у Таллінні, Каллас пояснила, що “навіть якщо у вас мир, але є окупація, це не означає, що людські страждання припиняться”.

“Україна має виграти цю війну”, – наголосила вона.

Прем’єр-міністерка додала, що “РФ намагається використовувати всі можливі засоби, щоб зробити паузу, аби перегрупуватися і продовжити потім, щоб врешті-решт отримати те, що їм не вдалося спочатку”.

На її переконання, РФ розраховує на те, що Захід “втомиться або налякається”.

Каллас попередила, що ціна втоми від війни буде занадто високою, тому що “якщо агресія десь окупається, це слугує запрошенням використати її деінде”.

За її словами, Україні потрібна підтримка ППО, а також економічна та гуманітарна допомога.

Каллас також засудила нещодавні атаки на українську критичну інфраструктуру, назвавши їх “терористичною тактикою”.

Напади 31 жовтня, за її словами, є “ще одним прикладом цього, сотні тисяч домогосподарств залишилися без світла, багато без води”.