9 лютого прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас запропонувала систему, подібну до придбання вакцин ЄС, для закупівлі зброї для України.

Про це інформує CNN.

Виступаючи перед спеціальним засіданням Європейської ради в Брюсселі, Каллас зауважила, що цей крок пришвидшить постачання в Україну.

Ми всі зазирнули на склади і побачили, що у нас є, але ми повинні зробити більше. Ми повинні дати чіткий сигнал європейській оборонній промисловості виробляти більше”, – зазначила глава естонського уряду.

За її словами, країни ЄС могли б використовувати подібний механізм, як робили з вакцинами від Covid. Європейські країни нададуть кошти, Єврокомісія закупить, а потім озброєння спорядять безпосередньо в Україну.

Вона додала, що “ціна зростає з кожною затримкою, з кожним ваганням, і це може прискорити процес”.

Зауважимо, раніше Естонія оголосила про ухвалення рішення щодо надання Україні військової допомоги на суму 113 мільйонів євро. Планується надати непряму вогневу і протитанкову зброю, а також боєприпаси.

Також Естонія планує представити юридичний план щодо арешту російських активів, оскільки саме ця держава просуває пропозицію перерахувати Україні кошти, заморожені санкціями Європейського Союзу.