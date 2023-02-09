Про це інформує CNN.
Виступаючи перед спеціальним засіданням Європейської ради в Брюсселі, Каллас зауважила, що цей крок пришвидшить постачання в Україну.
Ми всі зазирнули на склади і побачили, що у нас є, але ми повинні зробити більше. Ми повинні дати чіткий сигнал європейській оборонній промисловості виробляти більше”, – зазначила глава естонського уряду.
За її словами, країни ЄС могли б використовувати подібний механізм, як робили з вакцинами від Covid. Європейські країни нададуть кошти, Єврокомісія закупить, а потім озброєння спорядять безпосередньо в Україну.
Вона додала, що “ціна зростає з кожною затримкою, з кожним ваганням, і це може прискорити процес”.
Зауважимо, раніше Естонія оголосила про ухвалення рішення щодо надання Україні військової допомоги на суму 113 мільйонів євро. Планується надати непряму вогневу і протитанкову зброю, а також боєприпаси.
Також Естонія планує представити юридичний план щодо арешту російських активів, оскільки саме ця держава просуває пропозицію перерахувати Україні кошти, заморожені санкціями Європейського Союзу.
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