Прем‘єр-міністерка Естонії відвідала Бучу

Про це глава уряду Естонії написала в Twitter.

“Наслідки злочинів росіян проти українців в Бучі слугують нагадуванням про те, що існує боротьба за свободу і за справедливість. Україна повинна виграти і те, й інше. Наша країна готова допомогти досягти цього. Безкарності та імунітету за злочини РФ, в тому числі за злочин агресії, не буде”, – йдеться в дописі.

Witnessing Russia's atrocities in #Bucha is a reminder:

There’s the fight for freedom and there’s the fight for justice. Ukraine needs to win both.

We are there to help.

There must be no impunity, no immunity for Russia's crimes, including for the crime of aggression. pic.twitter.com/G7C8QvJg8d

— Kaja Kallas (@kajakallas) April 24, 2023