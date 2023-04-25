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Прем‘єр-міністерка Естонії відвідала Бучу

У понеділок, 24 квітня, очільниця естонського уряду Кая Каллас, яка напередодні в межах робочої поїздки приїхала до України, відвідала місто Буча Київської області.

Вівторок, 25 квітня 2023, 16:29
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Про це глава уряду Естонії написала в Twitter.

“Наслідки злочинів росіян проти українців в Бучі слугують нагадуванням про те, що існує боротьба за свободу і за справедливість. Україна повинна виграти і те, й інше. Наша країна готова допомогти досягти цього. Безкарності та імунітету за злочини РФ, в тому числі за злочин агресії, не буде”, – йдеться в дописі.

Нагадаємо, що Естонія планує надати Україні партію 155-мм снарядів у межах ініціативи ЄС щодо постачання Україні мільйона боєприпасів для артилерії, а також інше озброєння.

Крім того, міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що не можна виключати купівлю артилерійських боєприпасів для України поза межами Євросоюзу, попри те, що однією з цілей естонської ініціативи було пожвавити оборонну промисловість ЄС.

Теги: візит, війна, Естонія, Кая Каллас, Київщина, підтримка України, прем'єр-міністерка, робоча поїздка, російсько-українська війна, Буча

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