26 травня прем’єр-міністерка Фінляндії, голова Соціал-демократичної партії Санна Марін прибула з візитом до України та відвідала міста Ірпінь і Бучу Київської області.

Про це повідомляє пресслужба Ірпінської міської ради.

Секретарка Ірпінської міськради Анжела Макеєва показала наслідки російського вторгнення та те, що залишили після себе росіяни, відступаючи.

“Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, та став щитом Києва. Дякуємо за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу”, – зазначила Макеєва.

Окрім цього, Санна Марін відвідала звільнену від російських військ раніше окуповану Бучу.

Про візит глави уряду Фінляндії до України заздалегідь не повідомлялося.