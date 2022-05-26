Про це повідомляє пресслужба Ірпінської міської ради.
Секретарка Ірпінської міськради Анжела Макеєва показала наслідки російського вторгнення та те, що залишили після себе росіяни, відступаючи.
“Обговорили питання допомоги у відновленні нашого міста, адже Ірпінь зазнав найбільших руйнувань, понад 70% міста, та став щитом Києва. Дякуємо за непохитну міжнародну позицію щодо територіальної цілісності України, за запровадження жорсткіших санкцій проти Росії, за військову підтримку та допомогу”, – зазначила Макеєва.
Окрім цього, Санна Марін відвідала звільнену від російських військ раніше окуповану Бучу.
Про візит глави уряду Фінляндії до України заздалегідь не повідомлялося.
⚡️Prime Minister of Finland Sanna Marin visited Bucha (the Kyiv region) pic.twitter.com/POaPe6b4ql
— Flash (@Flash43191300) May 26, 2022
- Нагадаємо, лідер ірландського рок-гурту U2 Боно відвідав міста Буча та Ірпінь на Київщині.
- Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав місто Ірпінь на Київщині, аби на власні очі пересвідчитися у воєнних злочинах, котрі вчиняли росіяни під час тимчасової окупації міста.
- Також до Києва з офіційним візитом прибула очільниця Бундестагу Бербель Бас. Політикиня візьме участь у політичних перемовинах.