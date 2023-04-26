Про це вона сказала під час спільної з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем заяви для преси у Римі.

“Відбудова України — це справа всієї Європи. Хочу сказати підприємцям, яких я вже тут зустрічала, і я вже з ними говорила про це: сьогодні вкладати кошти в Україну – це не ризик з моєї точки зору, це одна з найбільш далекоглядних інвестицій, які можна зробити сьогодні”, — наголосила Мелоні.

За її словами, тема відбудови критичної інфраструктури України й стратегічних галузей економіки станом на сьогодні є дуже важливою.

Тому, вона зауважила, що говорити про відновлення України — значить приймати як даність те, що Україна переможе, і те, що європейське майбутнє пов’язане з майбутнім України.

Також італійська прем’єрка запевнила, що її держава завжди буде підтримувати боротьбу за свободу та продовжуватиме надавати Україні всю необхідну допомогу.

Крім того, в Італії підтримують мирний план Президента Зеленського з десяти пунктів: “Вирішення цього конфлікту можливе лише коли Україна переможе і лише на українських умовах. Ще раз хочу повторити, що сила в праві, сила на нашій стороні, тому що ми за право. Миру буде досягнуто лише тоді, коли Росія припинить свою агресію”, — констатувала Мелоні.