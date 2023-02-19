Про це повідомило Il Fatto Quotidiano.
Спочатку Джорджія Мелоні прибуде з візитом до Польщі. Вона проведе зустріч з прем’єром та одним з найближчих союзників Матеушем Моравецьким.
Видання зазначило, що прем’єр-міністерка Італії має провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Під час візиту вона оголосить про новий пакет військової допомоги. Серед цього може йтися про надання разом з Францією систем протиракетної оборони SAMP-T.
Інші деталі допомоги не зазначені. Утім відомо, що Італія не надаватиме Україні танки, оскільки має невелику їх кількість в арсеналі. Також Мелоні не буде обговорювати можливість передачі Україні винищувачів F-16.
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