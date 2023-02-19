21 лютого італійська прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні приїде до Києва. Вона оголосить про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомило Il Fatto Quotidiano.

Спочатку Джорджія Мелоні прибуде з візитом до Польщі. Вона проведе зустріч з прем’єром та одним з найближчих союзників Матеушем Моравецьким.

Видання зазначило, що прем’єр-міністерка Італії має провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Під час візиту вона оголосить про новий пакет військової допомоги. Серед цього може йтися про надання разом з Францією систем протиракетної оборони SAMP-T.

Інші деталі допомоги не зазначені. Утім відомо, що Італія не надаватиме Україні танки, оскільки має невелику їх кількість в арсеналі. Також Мелоні не буде обговорювати можливість передачі Україні винищувачів F-16.