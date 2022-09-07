Прем‘єр-міністерка Великої Британії призначила нових міністрів

Про це повідомляє BBC.

Новим міністром фінансів став Квасі Квартенґ, який очолював міністерство з питань бізнесу в уряді Бориса Джонсона. Квартенґ вважається близьким другом Трасс, а також прихильником розвитку енергетичного потенціалу Британії.

На посаду міністра закордонних справ – призначили Джеймса Клеверлі, який в уряді Джонсона очолював міністерство освіти. Раніше Клеверлі працював у Форин-офісі, де відповідав за політику щодо Близького Сходу та Північної Африки, а також закінчив відому Сандгертську військову академію та деякий час служив в армії.

Новою главою Гоум-офісу (міністерства внутрішніх справ) стала Суелла Браверман, колишня конкурентка Трасс за посаду лідера Консервативної партії. В уряді Джонсона вона була генеральною прокуроркою.

Крім того, новою міністеркою охорони здоров’я та заступницею прем’єр-міністерки за сумісництвом стала Тереза Коффі. Бен Воллес зберіг посаду міністра оборони. Брендон Льюїс, який працював міністром з питань Північної Ірландії в уряді Джонсона, став міністром юстиції. Пенні Мордонт – конкурентка Трасс – буде лідеркою Палати громад, відповідальною за втілення законодавчої програми уряду.

ДОВІДКА. 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці. Також королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністерки після того, як 5 вересня Консервативна партія обрала її новою лідеркою.

Ліз Трасс, колишня міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважають, що вона буде “поганим” прем’єр-міністром, втім, Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12% населення вважають, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.

Раніше Ліз Трасс заявляла, що готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.