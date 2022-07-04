Про це повідомило видання Czech Radio.
За його словами, залучення чеських компаній та інших структур до відбудови необхідне, тому треба зробити для цього все можливе. Він вважає, що відновлення України стане викликом для всіх ключових гравців демократичного світу. Проте пріоритети мають визначатися самими українцями.
Прем’єр-міністр наголосив, що Чехія продовжить підтримувати Україну. Зокрема постачанням військового матеріалу, ремонтом військової техніки та гуманітарною допомогою.
Чеській прем’єр зустрінеться зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Він ознайомить українського міністра з планом реконструкції та розвитку України відповідно до ідей Києва.
- Нагадаємо, у Канаді набули чинності поправки до закону щодо дозволу конфіскації активів, які потрапили під санкції через війну російську повномасштабну агресію проти України, адже їхнє використання підтримує війну.
- Міністерка закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що країна розглядає можливість конфіскації російських активів для передачі їх Україні. У такий спосіб Велика Британія хоче наслідувати прикладу Канади.
- Італія планує й надалі залучати кошти для відновлення Бучі у Київській області, яка постраждала через російських окупантів. Таке рішення оголосив мер італійського міста Бергамо Джорджо Горі.