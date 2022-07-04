Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала сьогодні виступатиме на міжнародній конференції у Швейцарії. Політик планує закликати чеські компанії брати участь у відновленні України після війни.

Про це повідомило видання Czech Radio.

За його словами, залучення чеських компаній та інших структур до відбудови необхідне, тому треба зробити для цього все можливе. Він вважає, що відновлення України стане викликом для всіх ключових гравців демократичного світу. Проте пріоритети мають визначатися самими українцями.

Прем’єр-міністр наголосив, що Чехія продовжить підтримувати Україну. Зокрема постачанням військового матеріалу, ремонтом військової техніки та гуманітарною допомогою.

Чеській прем’єр зустрінеться зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Він ознайомить українського міністра з планом реконструкції та розвитку України відповідно до ідей Києва.