Звернення в адміністрації уряду опубліковано на його сторінці у Facebook.

Гахарія пояснив це рішення політичними розбіжностями, а також з протиріччями з приводу арешту опозиціонера.

“Вчора суд засудив Ніку Мелія до позбавлення волі в якості запобіжного заходу. Це людина, яка особливо не поважала грузинську посаду, і це людина, яка закликала наших громадян штурмувати парламент 20 червня і був одним з організаторів вторгнення в парламент, але, незважаючи ні на що, моєї абсолютно непохитною позицією є те, що виконання заходу, визначеного навіть законним правосуддям щодо конкретної особи, якщо це створює ризик здоров’ю, життю наших громадян або в цілому, створює політичну ескалацію в країні, є неприпустимим”, – заявив грузинський прем’єр.

Гахарія підкреслив, що йде з посади, не зміг порозумітися зі своєю командою.

“Тому виходячи з того, що я на жаль, не зміг домогтися єдиної думки зі своєю командою з цього питання, я вирішив піти з посади. Звичайно, я вірю і хочу вірити, що цей крок допоможе зменшити поляризацію в політичному просторі нашої країни, тому що я переконаний, що поляризація і конфронтація між нами є найбільшим ризиком для майбутнього економічного розвитку нашої країни і подолання всіх видів криз”, – сказав Гахарія.