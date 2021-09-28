Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що колишнього президента Міхеїла Саакашвілі заарештують, якщо він прибуде в країну.

Про це повідомляє Перший грузинський телеканал.

Як відомо, Саакашвілі, який зараз проживає в Україні, 2 жовтня зібрався повернутися в Грузію.

Гарібашвілі, коментуючи цю інформацію, зазначив, що “Саакашвілі вже вісім років погрожує приїхати і не може приїхати, тому що він боягуз, він знає, що потрапить до в’язниці”.

Крім того, за словами прем’єра, Саакашвілі засуджений і заслуговує позбавлення волі, тому що “завдав непоправної шкоди країні”.

“Заклики, мовляв, люди вийдуть і захистять мене – повна брехня і фальсифікація. Що він може? Вони ледь можуть зібрати 5000 осіб, і то в годину пік. Нехай нас запитають, скільки людей, скільки прихильників наша команда може мобілізувати. Саакашвілі зустрінуть 10 тисяч осіб, сердитих і ображених на нього. Вони збираються ввести людей в оману і намагаються створити якийсь безлад. Відповідь дуже проста. Як тільки Саакашвілі потрапить на нашу землю, як тільки ступить на територію, він буде арештований і поміщений у в’язницю відразу. Будь-хто, хто буде перешкоджати цьому процесу, буде строго покараний відповідно до закону”, – заявив Гарібашвілі.

На початку вересня Саакашвілі повідомив, що повертається до Грузії, і ще не боїться бути заарештованим, бо вірить, що грузинський народ його звільнить.

Нагадаємо, Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2007 та 2008-2013 роках. Потім розпочав політичну кар’єру в Україні, зокрема, обіймав посаду голови Одеської ОДА. Однак у 2017 був позбавлений громадянства і певний час мешкав у Нідерландах. 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський порушуючи закон “Про громадянство” і Конституцію скасував указ про позбавлення Саакашвілі громадянства. 7 травня минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ.

Через це Грузія вирішила відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій. Він повернувся лише у квітні 2021 року.

27 серпня 2020 року Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Міністерка юстиції Грузії Теа Цулукіані відреагувала на плани Саакашвілі повернутися на батьківщину, заявивши, що на кордоні на нього чекає процедура затримання.