Прем'єр-міністру Хорватії Андрію Пленковичу прийшов лист з невідомим білим порошком. У листі погрожували застосувати по відношенню до нього "Новачок".

Про це з посиланням на правлячу партію “Хорватська демократична співдружність” (її очолює Пленкович) повідомляє телеканал N1.

Лист відправили в штаб-квартиру партії на ім’я Пленковича.

“Співробітники ХДС викликали поліцію, і вона забрала конверт з підозрілим вмістом для розслідування”, – заявили в партії.

Повідомляється, що в тексті були слова “для зрадників одне з ліків -” Новачок “.

Нагадаємо, що 20 серпня російського опозиційного політика Олексія Навального ушпиталили. 22 серпня Навального у непритомному стані було транспортовано з Омська до Берліна. 24 серпня у берлінській клініці “Шаріте” підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Раніше це заперечували омські лікарі.

2 вересня стало відомо, що лабораторія Бундесверу виявила в організмі політика сліди отрути з групи “Новачок”. 7 вересня Олексія Навального вивели зі штучної коми. 10 вересня стало відомо, що він повністю прийшов до тями. Політик міг говорити і пам’ятав деталі того, що відбувалося до втрати свідомості в літаку.