Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, під час візиту до Литви, розкритикував Туреччину за неоднозначну позицію щодо України та Росії.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Міцотакіс наголосив: Туреччина “вважає, що не потрібно обирати сторону”.

Він додав, що для Анкари “мабуть, нормально” одночасно надавати зброю Україні та задовольняти економічні інтереси Росії, ігноруючи санкції Євросоюзу та допомагаючи РФ обходити ці заборони.

Кіріакос Міцотакіс також зазначив, що Греція та Литва сприймають європейські цінності, а також підтримують мир, самовизначення та територіальні цілісності країн, яких підтримують всі 27 країн-членів Євросоюзу та “всі, окрім одного”, з 30-ти членів НАТО, маючи на увазі Туреччину.