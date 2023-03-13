Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі в неділю, 12 березня, закликав президента України Володимира Зеленського не втручатися в політичну ситуацію в Грузії після хвилі протестів, що пройшла минулого тижня в країні.

Про це сповіщає Reuters.

Нагадаємо, що 7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. За це проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.

Внаслідок цього розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту.

Як повідомляється, Володимир Зеленський подякував протестувальникам, які вийшли на підтримку з українськими прапорами, сказавши, що це “знак поваги народу Грузії”, і побажав країні “демократичного успіху”.

Зазначено, що грузинський парламент у п’ятницю, 10 березня, відхилив законопроект, який, за словами опонентів, був натхненний російським законом 2012 року, що широко використовувався для придушення інакомислення протягом останнього десятиліття і загрожував прагненню Грузії налагодити тісніші зв’язки з Європою.