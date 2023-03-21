Сьогодні, 21 березня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув до Києва, щоб зустрітися й провести переговори із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це інформує Kyodo News та NHK.

Зазначимо, що це перший візит очільника уряду Японії до України від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Під час візиту до Києва Кісіда проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Він стане останнім лідером з країн G7, який відвідує Україну після повномасштабного вторгнення Росії.

Кісіда має намір висловити підтримку Україні під час візиту, – йдеться в заяві МЗС Японії.

Зазначимо, що 19 березня японський прем’єр-міністр був з візитом в Індії, де засудив вторгнення Росії в політичній промові та прагнув наблизити прем’єр-міністра Нарендру Моді до позиції країн G7 щодо війни Росії проти України.

Цей візит є найбільш помітним символом підтримки з боку Японії для Зеленського, який спілкувався з Кісідою на онлайн-конференціях і виступав у парламенті Японії по відеозв’язку в березні минулого року. Японські лідери рідко їздять туди, де існує серйозна загроза безпеці.

Раніше повідомлялося, що після поїздки в Україну Кісіда відвідає Польщу.